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Главный тренер «Реала» высказался о предстоящем уходе суперзвезды из клуба

Главный тренер «Реала» высказался о предстоящем уходе суперзвезды из клуба
Баскетбол / Евролига 0

Наставник мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал слухи о скором уходе из клуба одного из лидеров – Факундо Кампаццо.

«Единственное, что я думаю, это то, что он примет участие в ближайшей игре. Всё остальное меня не беспокоит. Я не загадываю наперёд. Если вы спросите меня о рынке, я всегда отвечу, что мы — команда, которая всегда ищет лучших игроков», — приводит слова Ласо Eurohoops.

Кампаццо планирует перейти в один из клубов НБА уже в конце ноября, сразу после открытия рынка свободных агентов в североамериканской лиге, которое состоится 20 ноября 2020 года.

Интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в «Даллас Маверикс», «Миннесоте Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

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