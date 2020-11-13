Источник прояснил, будет ли играть Майк Джеймс в следующем матче за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс, несмотря на слухи, всё ещё находится в обойме ЦСКА и сможет сыграть в матче баскетбольной Евролиги с «Жальгирисом», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«ЦСКА прекрасно понимает, что порождает волну слухов своим молчанием по ситуации с Джеймсом, и осознанно идёт на это. Таким образом, циркулирующие вокруг клуба разговоры о том, что Джеймс в грубой форме нарушил субординацию в общении с Итудисом, не получают подтверждения. Пока речь шла о пропуске Джеймсом только встречи с „Басконией“, и ожидается, что игрок сможет принять участие в матче с „Жальгирисом“. Но очевидно, что ситуация ещё находится в развитии», — заявил источник агентства.
Ранее греческое издание Gazzetta сообщило о конфликте Джеймса и Итудиса, из-за которого игрок может покинуть клуб.
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