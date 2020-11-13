Ватутин — о ситуации с Джеймсом: это внутреннее дело клуба
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин отказался комментировать слухи о конфликте защитника Майка Джеймса с главным тренером «армейцев» Димитрисом Итудисом и возможном отчислении баскетболиста.
«Это внутреннее дело клуба, без комментариев», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».
ЦСКА накануне со счётом 89:86 обыграл испанскую «Басконию» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Джеймс пропустил эту встречу. После этого греческое издание Gazzetta сообщило о конфликте Джеймса и Итудиса, который произошёл на тренировке 10 ноября. Свидетелями инцидента стали другие игроки красно-синих и тренерский штаб. Предположительно после этого руководство ЦСКА приняло решение отчислить Джеймса из команды.
Источник: ЦСКА рассматривает возможность расторжения контракта с Майком Джеймсом
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