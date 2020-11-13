Расселл Уэстбрук опубликовал первый пост в соцсети после запроса на обмен
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук опубликовал первый пост в «Инстаграме» после того, как стало известно, что баскетболист хочет покинуть команду из Техаса. Но стоит отметить, что пост в социальной сети никак не был связан с запросом игрока.
В сообщении в «Инстаграме» Расселл поблагодарил всех, кто поздравил его с 32-летием. День рождения Уэстбрук отпраздновал 12 ноября.
«32. Спасибо за всю любовь, я благодарен. Лучшее впереди», — написал Уэстбрук.
Соответствующий пост доступен на странице игрока в «Инстаграме».
Уэстбрук недоволен происходящим в «Хьюстоне» и хочет покинуть коллектив. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 57 матчах, набирая в них 27,2 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 7,0 передачи.
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