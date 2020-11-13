Расселл Уэстбрук прокомментировал информацию о нежелании играть с Джеймсом Харденом

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук отреагировал на слухи, будто он больше не хочет выступать в одной команде с другим лидером команды Джеймсом Харденом. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Всё это придумано. Всем хорошего вечера», — приводит слова защитника Clutch Points.

Напомним, на фоне слухов о конфликте Хардена с Уэстбруком появилась информация, что Расселл требует обмена из «Рокетс».

В минувшем регулярном чемпионате Уэстбрук принял участие в 57 матчах, набирая в них 27,2 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 7,0 передачи. «Хьюстон» уже не один год ставит перед собой высокие задачи, но не может их выполнить. В межсезонье у команды сменились тренер и генеральный менеджер.