Расселл Уэстбрук прокомментировал информацию о нежелании играть с Джеймсом Харденом
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук отреагировал на слухи, будто он больше не хочет выступать в одной команде с другим лидером команды Джеймсом Харденом. По его словам, эта информация не соответствует действительности.
«Всё это придумано. Всем хорошего вечера», — приводит слова защитника Clutch Points.
Напомним, на фоне слухов о конфликте Хардена с Уэстбруком появилась информация, что Расселл требует обмена из «Рокетс».
В минувшем регулярном чемпионате Уэстбрук принял участие в 57 матчах, набирая в них 27,2 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 7,0 передачи. «Хьюстон» уже не один год ставит перед собой высокие задачи, но не может их выполнить. В межсезонье у команды сменились тренер и генеральный менеджер.
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