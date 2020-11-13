Два контендера Западной конференции НБА обсуждают громкий обмен суперзвёзд

«Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» обсуждают обмен форварда Пола Джорджа на разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает Essentially Sports.
Два клуба Западной конференции НБА в настоящее время обсуждают условия сделки. Пока популярным является вариант, при котором взамен на Джорджа «Клипперс» получат Уэстбрука, форварда Роберта Ковингтона и пик первого раунда драфта от «Рокетс» в 2023 году.
Ранее Уэстбрук выставил «Хьюстону» запрос на обмен. Источники сообщают, что Уэстбрук уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». В частности, его стремление к большей ответственности, дисциплине и структуре в команде было предметом переговоров с руководством клуба. На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникали словесные перепалки.
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