Forbes представил рейтинг самых богатых мёртвых знаменитостей. Шестое место занял Брайант

Forbes включил легенду НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, продолжающих зарабатывать даже после своей смерти.
На первом месте — певец Майкл Джексон: благодаря работе созданного им лейбла Mijac Music и долгосрочной сделке с Sony в 2020 году на имени артиста заработали $ 48 млн. Джексон возглавляет список самых высокооплачиваемых умерших звезд восьмой год подряд. В список также попали умерший в 2019 году рэпер Juice WRLD (он занял седьмую строчку, заработав $ 15 млн после своей гибели) и баскетболист Коби Брайант, погибший при крушении личного вертолёта в январе 2020 года (шестая строчка рейтинга, $ 20 млн).
Майкл Джексон, доход — $ 48 млн;
Доктор Сьюз, доход — $ 33 млн;
Чарльз Шульц, доход — $ 32,5 млн;
Арнольд Палмер, доход — $ 25 млн;
Элвис Пресли, доход — $ 23 млн;
Коби Брайант, доход — $ 20 млн;
Juice WRLD, доход — $ 15 млн;
Боб Марли, доход — $ 14 млн;
Джон Леннон, доход — $ 13 млн;
Prince, доход — $ 10 млн;
Фредди Меркьюри, доход — $ 9 млн;
Джордж Харрисон, доход — $ 8,5 млн;
Мерлин Монро, доход — $ 8 млн.
Составляя рейтинг умерших знаменитостей с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные MRC Data, IMDbPro и NPD BookScan, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами. Все суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов. В рейтинге учитывались доходы с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.
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