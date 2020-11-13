Эксперт: Дюрант — лучший игрок мира, а не Леброн. У Уэстбрука вообще нет шансов на титул

Аналитик НБА Скип Бэйлесс высказался о суперзвёздах Кевине Дюранте («Бруклин Нетс»), Леброне Джеймсе («Лос-Анджелес Лейкерс») и Расселле Уэстбруке («Хьюстон Рокетс»).

«Я говорил вам в течение трёх лет, что Кевин Дюрант — лучший игрок на планете, а не Леброн Джеймс. Буду придерживаться этого мнения, если вы не докажете мне, что он потерял скорость. Леброн Джеймс никогда даже не мечтал набирать очки со средней и дальней дистанции так, как этот парень.

Мне не нравится это говорить, потому что последние три года я болел за Расселла Уэстбрука, который никогда мне не нравился в связке с Дюрантом. Но у него вообще нет шансов выиграть титул. Я даже не уверен, каково его будущее в лиге прямо сейчас, потому что Уэстбрук без тени сомнения доказал, что он всего лишь сольная звезда, которая больше играет на себя в командном виде спорта. Никто не играет жёстче, чем Расс, но он в основном играет за Расса, а не за команду и не за счёт на табло. Он играет ради статистики», — приводит слова Бэйлесса Fadeawayworld.