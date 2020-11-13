«Лейкерс» определили три звёздные цели на межсезонье

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» определило игроков, которых калифорнийская команда попробует заполучить в межсезонье, чтобы закрыть позицию разыгрывающего. В «Лейкерс» рассматривают варианты с приобретением одного из лидеров «Индианы» Виктора Оладипо, резервиста «Оклахома-Сити» Денниса Шрёдера или одного из ведущих игроков «Сан-Антонио» Демара Дерозана, сообщает Fadeaway World.

За Оладипо команда может предложить Дэнни Грина, Кайла Кузму и драфт-пик первого раунда. За Шрёдера «Оклахома» может получить всё того же Грина и драфт-пик первого раунда.

Что касается Дерозана, то команда из Техаса вместо Демара может получить и Кайла Кузму, и Дэнни Грина.

Напомним, «Лейкерс» в минувшем сезоне завоевали титул чемпионов.