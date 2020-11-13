40-летний ветеран НБА принял решение относительно дальнейшей карьеры

40-летний тяжёлый форвард Юдонис Хаслем принял решение относительно своей дальнейшей карьеры, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Рейнольдс.

Ветеран лиги проведёт в НБА ещё один сезон. Хаслем продлил соглашение с клубом «Майами Хит», цвета которого защищал на протяжении всей карьеры. Следующий сезон станет для Юдониса 18-м в карьере в НБА. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие всего в 4 матчах, набирая в них 3,0 очка и собирая 4,0 подбора.

В прошлом Хаслем трижды завоёвывал с «Майами» титул чемпиона. Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 858 матчах, набирая в них 7,6 очка и собирая 6,7 подбора. В плей-офф за всю карьеру он сыграл в 147 матчах, набирая в них 5,7 очка и собирая 5,6 подбора.