Звезда «Майами» прояснил планы относительно дальнейшей карьеры

Один из лидеров «Майами Хит» Горан Драгич рассказал о дальнейших карьерных планах. В скором времени словенец получит статус свободного агента. По его словам, в этой роли он готов рассмотреть предложения других команд. Вместе с тем Горан надеется остаться во Флориде.

«Знаю, что «Майами» хочет меня вернуть, и надеюсь в следующем сезоне завершить с ними наш чемпионский забег. Но знаю, что всё это бизнес и вариантов много. Посмотрим. Я открыт для всего. Посмотрим, что будет лучше для меня и моей семьи, но «Майами» у меня в приоритете. Надеюсь, что мы придём к соглашению», — рассказал Драгич в интервью, размещённом на странице обозревателя Шамса Чарании в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне «Хит» пробились в финал НБА.