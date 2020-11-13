Инстаграм-модель прояснила статус отношений с Бронни Джеймсом

Инстаграм модель Изабелла ответила на вопрос подписчиков о статусе отношений с Бронни Джеймсом, сыном форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который недавно разместил на её странице смайл и получил аналогичный ответ. Во время эфира девушку спросили о статусе её отношений с Бронни. Она ответила, что они просто друзья.

16-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3-4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 миллионов подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.