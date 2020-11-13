Тимма и Седокова посетили премию «Человек года». Фото

Форвард «Химок» Янис Тимма и его супруга, известная исполнительница и ведущая Анна Седокова, посетили премию «Человек года», организованную журналом GQ. Об этом рассказала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
«Спасибо за прекрасный праздник и настоящий выбор Человека Года. Ведь именно врачи главные люди сегодня. И спасибо за вашу любовь. Вчера услышала столько хороших слов. Не бойтесь быть ярче, быть обсуждаемыми, критики и упреков. Это путь личности и саморазвития. Просто быть собой это роскошь, которой мы достойны», — написала Седокова на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице Анны Седоковой в «Инстаграме». Отметим, что Тимма на своей странице в «Инстаграме» также выложил совместное фото с Анной с мероприятия.
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