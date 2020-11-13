Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тимма и Седокова посетили премию «Человек года». Фото

Тимма и Седокова посетили премию «Человек года». Фото
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Химок» Янис Тимма и его супруга, известная исполнительница и ведущая Анна Седокова, посетили премию «Человек года», организованную журналом GQ. Об этом рассказала Седокова на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо за прекрасный праздник и настоящий выбор Человека Года. Ведь именно врачи главные люди сегодня. И спасибо за вашу любовь. Вчера услышала столько хороших слов. Не бойтесь быть ярче, быть обсуждаемыми, критики и упреков. Это путь личности и саморазвития. Просто быть собой это роскошь, которой мы достойны», — написала Седокова на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице Анны Седоковой в «Инстаграме». Отметим, что Тимма на своей странице в «Инстаграме» также выложил совместное фото с Анной с мероприятия.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020