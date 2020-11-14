«Голден Стэйт» хочет заполучить именитого экс-напарника Леброна Джеймса
«Голден Стэйт Уорриорз» заинтересованы в приобретении тяжёлого форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава, сообщает Legion Hoops.
Руководство «Кливленда» и «ГОлден Стэйт» обсуждало предварительные условия сделки. По информации источников в НБА, для приобретения Лава «Голден Стэйт» придётся включить в обмен тяжёлого форварда Дрэймонда Грина, который отправится не в «Кавальерс», а в состав другой команды в трёхсторонней сделке.
Летом 2014 года «Голден Стэйт» был близок к обмену атакующего защитника Клэя Томпсона на Кевина Лава. В итоге «Уорриорз» не стали совершать обмен и три раза завоевали чемпионство за 4 года. В активе Лава один титул — в 2016 году он вместе с Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом сломили «Уорриорз» (4-3) в финальной серии.
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