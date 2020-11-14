Одом воссоединился с невестой через неделю после расставания и опубликовал фото поцелуя

Экс-игрок НБА Ламар Одом решил проблемы в личной жизни и снова встречается со своей невестой — знаменитым фитнес-тренером Сабриной Парр, сообщает TMZ.

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» отправился вместе с Парр в романтическое путешествие. Перед вылетом пара опубликовала фото с поцелуем. Парр заявила, что этим путешествием они решили отметить годовщину помолвки.

Фото: Из личного фотоархива Сабрины Парр

Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год. В сезоне-2010/2011 Ламар был признан лучшим игроком лиги. В 2009 и 2010 годах Одом помог «Лейкерс» во главе с Коби Брайантом и Пау Газолем завоевать два титула. В ноябре прошлого года стало известно, что Ламар Одом и Сабрина Парр помолвлены. Девушка пыталась помочь баскетболисту справиться с наркотической и алкогольной зависимостью.

Напомним, неделю назад Сабрина заявляла о расставании с Одомом.