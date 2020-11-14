«Никс» хотят приобрести Гордона Хэйворда

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересован в приобретении форварда «Бостон Селтикс» Гордона Хэйворда, сообщает The Ringer.

По информации издания, Хэйворд воспользуется опцией в своём контракте и получит за сезон-2020/2021 $ 34,2 млн. В 2021 году форвард может стать неограниченно свободным агентом. 30-летний Гордон Хэйворд выступает за «Селтикс» с 2017 года, тогда же он стал участником Матча всех звёзд. Ранее игрок выступал за «Юта Джаз». «Юта» выбрала его на драфте 2010 года под общим девятым номером в первом раунде.

В составе юношеской сборной США Хэйворд в 2009 году стал чемпионом мира.

Гордон Хэйворд завершил сезон-2019/2020 со следующими статистическими показателями – 17,5 очка, 6,7 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.