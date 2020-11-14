Яннис Адетокунбо назвал условие для подписания нового контракта с «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал условие, при котором совершенно точно подпишет новый контракт с командой. По его словам, висконсинцы просто должны продолжать ставить перед собой самые высокие задачи и сражаться за титул.

«Ходит много слухов, у каждого есть своё мнение. Но в конце концов выберу то, что будет лучше для моей семьи. Не вижу причин, по которым не могу оставаться в «Милуоки» ещё несколько лет. Пока у нас одни цели, пока мы сражаемся за титул и хотим быть лучшими, всё будет в порядке. Если это изменится, то ситуация будет не лучшей. Всё просто: хочу быть победителем. Мне плевать на деньги. Моего заработка хватит на детей и внуков, так что это не самое важное. Пока мы создаём победную культуру в команде, всё будет хорошо.

Всё зависит от «Бакс» и их решения. Если они примут правильное решение, останусь в команде на много лет, если же нет, то посмотрим», — приводит слова Адетокунбо MSN.