Звезда НБА отреагировал на то, что «Лейкерс» хотят заполучить его
Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан отреагировал на слухи, которые приписывают интерес к нему со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс». В небольшом комментарии баскетболист дал понять, что хотел бы выступать за команду из Калифорнии.
«Конечно, все хотят играть в составе „Лейкерс“. Я выступаю в лиге уже давно. Всегда хочется побеждать, и приятно видеть, что команда, которая только что завоевала титул, хочет видеть тебя в своих рядах. Я из Лос-Анджелеса и чёрт возьми, команда из моего города хочет подписать меня. Видеть это просто какое-то сумасшествие», — сказал Дерозан в интервью, фрагмент которого размещён на странице The Laker Files.
В ходе минувшего сезона в СМИ не раз появлялась информация, что Дерозан хочет покинуть «Сан-Антонио».
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