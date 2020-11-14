Почти никто в НБА не хочет выменивать Уэстбрука
Большая часть команд НБА не заинтересована в услугах разыгрывающего защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука, который, по слухам, не хочет продолжать карьеру в команде из Техаса.
Об этом сообщается на странице Hoops Central в «Твиттере» со ссылкой на обозревателя ESPN Брайана Уиндхорста. Последний утверждает, что общался на эту тему со значительной частью клубов и те не хотят видеть в своих рядах опытного баскетболиста и бывшего MVP лиги.
В минувшем регулярном чемпионате Уэстбрук принял участие в 57 матчах, набирая 27,2 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 7,0 передачи. «Хьюстон» уже не один год ставит высокие задачи, но не может их выполнить. В межсезонье у команды сменились тренер и генеральный менеджер.
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