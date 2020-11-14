Игрок сборной Украины отчислен из клуба за участие в спортивном тотализаторе

Руководство украинского клуба «Черкасские Мавпы» приняло решение разорвать контракт с форвардом сборной страны Александром Кобецом по причине игры на тотализаторе, чем начал злоупотреблять баскетболист.
«Черкасские Мавпы» прекращают сотрудничество с воспитанником клуба Александром Кобецом. Нам тяжело принимать такое решение, но оно — единственное правильное, с учётом нашего желания придерживаться принципов и этики честной игры. Клуб считает, что Кобец принимал участие в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне. С учётом недопустимости, аморальности и противозаконности подобного поведения, клуб считает, что продолжать сотрудничество с баскетболистом невозможно. Клуб разрывает контракт с Кобецом. Всю информацию о действиях Кобеца мы передаём в комиссию правовых отношений федерации", — сказано в заявлении клуба.
Кобец считался одним из лучших баскетболистов своего поколения. Наряду с защитником «Детройт Пистонс» Святославом Михайлюком он был лидером молодёжной сборной. Кобец пытался пробиться в НБА, заключив контракт с фарм-клубом «Вашингтон Уизардс». Но пробиться в лигу ему помешала серьёзная травма.
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