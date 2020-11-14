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Легенда «Голден Стэйт» назвал игрока, которого нужно подписать команде

Легенда «Голден Стэйт» назвал игрока, которого нужно подписать команде
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы легендарный в прошлом игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Маллин поделился мыслями, какое усиление необходимо команде из Калифорнии. По его словам, «Уорриорз» нуждаются в опытном ветеране калибра Марка Газоля.

«В идеале, команде нужен опытный ветеран. Даже если будет играть ограниченное количество времени, он будет готов к последним 30 встречам регулярного чемпионата. Возможно, нужно подписать Марка Газоля или кого-то вроде него», — приводит слова Маллина NBC Bay Area.

Напомним, Марк Газоль почти на протяжении всей карьеры в НБА выступал в составе «Мемфис Гриззлиз». В ходе сезона-2018/2019 он перешёл в «Торонто Рэпторс» и завоевал с командой титул. В минувшем регулярном чемпионате Марк принял участие в 44 матчах, набирая в них 7,5 очка и собирая 6,3 подбора.

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