Женская сборная России обыграла Боснию и Герцеговину в квалификации Евро

В Сараево (Босния и Герцеговина) в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин встречались команды Боснии и Герцеговины и России.
Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой россиянки уступили с разницей в два очка — 20:22. В следующей десятиминутке хозяйки паркета снова оказались сильнее, увеличив преимущество до шести очков, и на большой перерыв команды ушли при счёте 40:34 в пользу сборной Боснии и Герцеговины. В третьей четверти россиянкам удалось совершить рывок в девять очков и вырваться вперёд. Заключительная четверть также осталась за сборной России. Итоговый счёт — 72:68 в пользу российской сборной.
Самой результативной в составе победительниц стала набравшая 25 очков Раиса Мусина. У Боснии и Герцеговины 23 очка — в активе Джонквел Джонс. Дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов оформила Марица Гаич.
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