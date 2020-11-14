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Женская сборная России обыграла Боснию и Герцеговину в квалификации Евро

Женская сборная России обыграла Боснию и Герцеговину в квалификации Евро
Баскетбол / Сборная России 0

В Сараево (Босния и Герцеговина) в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин встречались команды Боснии и Герцеговины и России.

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой россиянки уступили с разницей в два очка — 20:22. В следующей десятиминутке хозяйки паркета снова оказались сильнее, увеличив преимущество до шести очков, и на большой перерыв команды ушли при счёте 40:34 в пользу сборной Боснии и Герцеговины. В третьей четверти россиянкам удалось совершить рывок в девять очков и вырваться вперёд. Заключительная четверть также осталась за сборной России. Итоговый счёт — 72:68 в пользу российской сборной.

Самой результативной в составе победительниц стала набравшая 25 очков Раиса Мусина. У Боснии и Герцеговины 23 очка — в активе Джонквел Джонс. Дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов оформила Марица Гаич.

ЧЕ-2021 (ж) - квалификация. Группа C. 4-й тур
14 ноября 2020, суббота. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
68 : 72
Россия
Босния и Герцеговина: Джонс - 23, Тавич - 15, Гаич - 13, Деура - 10, Делич - 3, Бабич - 2, Капор - 2, Брканинович, Джебо, Джомбета, Маркович, Мишельич
Россия: Мусина - 25, Лешковцева - 11, Левченко - 7, Вадеева - 6, Логунова - 6, Шилова - 6, Черепанова - 4, Комарова - 3, Ражева - 2, Тихоненко - 2, Майга, Федоренкова
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