«Даллас» поставил условие европейской звезде НБА для объединения с Дончичем и Порзингисом

«Даллас Маверикс» заинтересован в услугах форварда «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари, сообщает Eurohoops.

При этом «Даллас» хочет сохранить пространство в платёжной ведомости на межсезонье 2021 года и не собирается платить итальянцу высокую зарплату, чтобы иметь возможность бороться за подписание суперзвёздных свободных агентов. В прошлом сезоне Галлинари заработал $ 22,6 млн. Итальянец рассчитывает получить сопоставимую зарплату при выходе на рынок свободных агентов, но для объединения с Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом в «Маверикс» ему придётся пойти на скидку.



В сезоне-2019/2020 Галлинари набирал в среднем 18,7 очка, совершал 5,2 подбора и выполнял 1,9 передачи. «Оклахома-Сити» вылетела в первом раунде плей-офф НБА в серии с «Хьюстон Рокетс» (3-4).