Шакил О'Нил объяснил постоянную критику в адрес Дуайта Ховарда

Легенда НБА Шакил О'Нил объяснил причины своего скептического отношения к Дуайту Ховарду.



«Я не хейтер. Ненавидеть можно только в том случае, если вы не достигли цели. Я был там и сделал это, я по-прежнему лучший среди бигменов. Я последний „большой“, получавший звание MVP в этой лиге, так что, я по-прежнему главный. Когда другой „большой“ получит звание MVP, я уйду у отставку», — приводит слова Шакила О'Нила MSN.



Ховард впервые в карьере стал чемпионом НБА. Перед стартом сезона ни один клуб не хотел предлагать 8-кратному участнику Матча звёзд контракт из-за ряда скандалов, в которые он попадал в последние годы. «Лейкерс» решили предоставить Ховарду шанс после разрыва крестообразных связок у центрового Демаркуса Казинса, вылетевшего из строя на весь сезон 2019/2020.