«Детройт» собирается выменять одного из ведущих игроков «Лейкерс»
Клуб НБА «Детройт Пистонс» заинтересован в приобретении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы, сообщает Lakers Daily. Действующий контракт Кузмы с калифорнийской командой истекает в 2021 году, однако «Лейкерс» готов рассмотреть предложения об обмене игрока. Сообщается, что «Лейкерс» могут быть заинтересованы в возможном обмене Кузмы на разыгрывающего Деррика Роуза.
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.
В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.
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