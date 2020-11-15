Таунс получил трогательный подарок от инстаграм-модели на день рождения

Популярная инстаграм-модель Джордин Вудс поздравила с 25-летием возлюбленного, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, пригласив выступить для него группу мексиканских музыкантов, исполнивших композицию в стиле мариачи.

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте Bleacher Report.

Вудс известна связью с центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном, после которой тот расстался с Хлое Кардашьян. Этот год выдался крайне тяжёлым для Таунса. Он потерял мать, которая умерла после заражения коронавирусом. В сезоне-2019/2020 Таунс появился на площадке в 35 играх «Тимбервулвз» до того, как сезон НБА был приостановлен из-за COVID-19. Он набирал 26,5 очка, 10,8 подбора и 4,4 передачи за игру.