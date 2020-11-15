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Стала известна позиция «Никс» по трансферу Кармело Энтони

Стала известна позиция «Никс» по трансферу Кармело Энтони
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Йорк НИкс» заинтересован в подписании Кармело Энтони, однако он не является их главным вариантом, сообщает инсайдер Иен Бэгли.

«Никс» поанировали подписать Кармело прошлым летом, если бы они оставили в списке свободных агентов Кевина Дюранта и Кармело Энтони. Таким образом, логика подсказывает, что «Никс» и Энтони по крайней мере обсудят возможность возврата. Но в организации есть люди, которые видят в Энтони цель на рынке свободных агентов", — сообщает Иен Бэгли, слова которого приводит Clutch Points.

10-кратный участник Матча звёзд НБА Энтони набирал 15,4 очка, а также делал 6,3 подбора и 1,5 передачи в 58 играх прошлого сезона. Ранее 36-летний Энтони выразил желание вернуться в «Портленд» в следующем сезоне, но у клуба может не хватить средств на его подписание. У «Блэйзерс» есть только около $ 10 млн свободных средств в платёжной ведомости, которые можно потратить на рынке свободных агентов.

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