Стала известна позиция «Никс» по трансферу Кармело Энтони

«Нью-Йорк НИкс» заинтересован в подписании Кармело Энтони, однако он не является их главным вариантом, сообщает инсайдер Иен Бэгли.



«Никс» поанировали подписать Кармело прошлым летом, если бы они оставили в списке свободных агентов Кевина Дюранта и Кармело Энтони. Таким образом, логика подсказывает, что «Никс» и Энтони по крайней мере обсудят возможность возврата. Но в организации есть люди, которые видят в Энтони цель на рынке свободных агентов", — сообщает Иен Бэгли, слова которого приводит Clutch Points.



10-кратный участник Матча звёзд НБА Энтони набирал 15,4 очка, а также делал 6,3 подбора и 1,5 передачи в 58 играх прошлого сезона. Ранее 36-летний Энтони выразил желание вернуться в «Портленд» в следующем сезоне, но у клуба может не хватить средств на его подписание. У «Блэйзерс» есть только около $ 10 млн свободных средств в платёжной ведомости, которые можно потратить на рынке свободных агентов.