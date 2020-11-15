Стала известна позиция «Никс» по трансферу Кармело Энтони

«Нью-Йорк НИкс» заинтересован в подписании Кармело Энтони, однако он не является их главным вариантом, сообщает инсайдер Иен Бэгли.
«Никс» поанировали подписать Кармело прошлым летом, если бы они оставили в списке свободных агентов Кевина Дюранта и Кармело Энтони. Таким образом, логика подсказывает, что «Никс» и Энтони по крайней мере обсудят возможность возврата. Но в организации есть люди, которые видят в Энтони цель на рынке свободных агентов", — сообщает Иен Бэгли, слова которого приводит Clutch Points.
10-кратный участник Матча звёзд НБА Энтони набирал 15,4 очка, а также делал 6,3 подбора и 1,5 передачи в 58 играх прошлого сезона. Ранее 36-летний Энтони выразил желание вернуться в «Портленд» в следующем сезоне, но у клуба может не хватить средств на его подписание. У «Блэйзерс» есть только около $ 10 млн свободных средств в платёжной ведомости, которые можно потратить на рынке свободных агентов.
- 15 ноября 2020
-
11:52
-
10:56
-
09:54
-
09:48
-
09:34
-
08:47
-
00:53
-
00:17
-
00:11
-
00:06
- 14 ноября 2020
-
23:45
-
22:09
-
19:09
-
19:06
-
16:40
-
15:59
-
14:49
-
13:54
-
12:30
-
11:50
-
10:36
-
10:24
-
09:19
-
06:34
-
00:37
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 13 ноября 2020
-
23:27
-
22:58
-
22:27
-
21:19
-
20:59
-
20:14
-
19:57