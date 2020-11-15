Айзея Томас назвал разыгрывающего современной НБА, который вызывает у него восхищение

Легенда НБА Айзея Томас заявил, что восхищается игроком «Бруклина» Кайри Ирвингом.



«Кайри Ирвинг, пожалуй, самый креативный игрок в истории лиги. Он действительно искусный игрок и показывает артистизм в игре. Сравниваю его с собой. Восхищаюсь им», — приводит слова Томаса Parlons Basket.



Недавно Ирвинг вновь оказался в центре громкой истории. Он заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.