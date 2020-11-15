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Эксперт назвал звезду НБА, переход которой в «Лейкерс» станет кошмаром для «Голден Стэйт»

Эксперт назвал звезду НБА, переход которой в «Лейкерс» станет кошмаром для «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Эксперт НБА Джош Шрок считает, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», и это стало бы настоящим кошмаром для «Голден Стэйт Уорриорз».

«Крис Пол показал, что он всё ещё контролирует ситуацию в „Оклахоме“. После возрождения „Оклахома“ могла бы воспользоваться моментом, чтобы избавиться от большой зарплатной ведомости. И именно этого должны бояться в „Голден Стэйт“. Он мог бы заполнить огромную пустоту в составе „Лос-Анджелес Лейкерс“.

В Лос-Анджелесе он станет тем, кто сможет заставить Фрэнка Фогеля играть в атакующий баскетбол. Он может бросать, так что он может разгрузить Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. С ним у „Лейкерс“ была бы большая троица в НБА. Для „Голден Стэйт“ это стало бы настоящим кошмаром», — приводит слова Шрока Parlons Basket.

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