НБА отказалась от Матча звёзд, назвала потолок зарплат и утвердила ключевые даты сезона

НБА утвердила даты ключевых событий сезона-2020/2021.
16 ноября в НБА откроется рынок обменов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звезд проводиться на будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17–21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунла плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.
НБА установила потолок зарплат на следующий сезон в размере $ 109,1 млн. Порог налога на роскошь составит 32,6 млн. Ожидается, что в сезоне-2021/2022 потолок вырастет до $ 112 млн (порог налога на роскошь составит 136,6 млн). В сезоне-2022/2023 эти показатели составят 115,7 и 140 млн, в сезоне-2023/2024 — 119,2 и 144,9 млн.
Кроме того, НБА и профсоюз игроков договорились об условиях возможного расторжения коллективного договора. Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение после окончания нынешнего или следующего сезона.
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