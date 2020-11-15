«Лейкерс» сбросят балластный контракт в обмен на элитного шестого игрока НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» согласовали приобретение разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Денниса Шрёдера, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Тандер» должны получить за Шрёдера 28-й пик «Лейкерс» на драфте-2020 и не оправдавшего контракт на $ 15 млн атакующего защитника Дэнни Грина. Ожидается, что о сделке будет объявлено в понедельник, когда официально откроется рынок обменов НБА. Другие клубы, претендовавшие на Шрёдера, переключили внимание на других игроков.

В контракте Шрёдера остался сезон-2020/2021, за который он должен получить $ 15,5 млн. Средние показатели немца в прошлом сезоне – 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора за игру. Шрёдер претендовал на звание лучшего шестого игрока НБА, но в итоге награда была отдана тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезу Харреллу.