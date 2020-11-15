Игрок «Кливленда» арестован в США

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Портер столкнулся с проблемами с законом. Баскетболиста арестовали за незаконное хранение оружия, сообщает Cavsnation.

Суть проблемы заключалась в том, что Портер перевозил заряжённое оружие, которое в салоне автомобиля было доступно пассажирам. Портер задержан, но может выйти под залог в размере $ 4 тыс. Другие детали происшествия ещё неизвестны, так как полиция пока не предоставила официальный отчёт по инциденту.

Портер — 30-й номер драфта НБА 2019 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Бруклин Нетс», но после выменян в «Кливленд Кавальерс». В регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 50 встречах, набирая в них 10,0 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,2 передачи.