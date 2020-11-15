Айзея Томас объяснил, почему в «Детройте» не жали руки Майклу Джордану

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас рассказал, почему в команде из Мичигана отказались пожимать руки баскетболистам «Чикаго Буллз», после того как те обыграли их в финале Восточной конференции в 1991 году. По его словам, вся проблема крылась в лидере иллинойцев Майкле Джордане.

«Когда мы были готовы победить „Чикаго“, когда знали, что лучше них, Джордан собрал большую пресс-конференцию и просто уничтожил нас. Единственное, что нас сильно задело, его слова о том, что мы незаслуженно стали чемпионами.

Так что, когда мы уходили с площадки, Лэймбир сказал мне, что не пожмёт им руки, это было командным решением, и никто не думал, что это попадёт на камеры", — приводит слова Томаса Essentialy Sports.