«Лейкерс» и «Клипперс» борются за именитого ветерана НБА

Клубы Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» претендуют на подписание бывшего участника Матча звёзд НБА, 32-летнего разыгрывающего Джеффа Тига, сообщает Hoops Hype.

Тиг в прошлом сезоне играл за «Миннесота Тимбервулвз» и «Атланта Хоукс». Он набирал в среднем 10,9 очка и 5,2 передачи за игру. Джефф является неограниченно свободным агентом. Тиг во второй раз за карьеру оказался в «Атланте», где провёл лучшие сезоны в НБА, поэтому может подписать с «Хоукс» новый контракт для последующего обмена по схеме «сайн-энд-трейд». Таким образом Тиг поможет клубу получить компенсацию за свой обмен.



«Лейкерс» и «Клипперс» нуждаются в усилении позиции разыгрывающего. «Лейкерс» договорились об обмене Денниса Шрёдера из «Оклахома-Сити Тандер». Скорее всего, команду покинет Рэджон Рондо, поэтому команде нужен резервный первый номер.