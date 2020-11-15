Эксперт заявил, что «Лейкерс» потеряют одного из звёздных игроков

15 ноября стало известно, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» уладило детали обмена в команду разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Денниса Шрёдера. Сторонам осталось обговорить лишь формальности.

По словам известного обозревателя Иана Бэгли, приход в команду из Калифорнии Шрёдера, говорит лишь о том, что ветеран лиги, звёздный защитник «Лейкерс» Рэджон Рондо принял решение прекратить сотрудничество с «Лейкерс». Разыгрывающий будет искать новое место работы.

У Рондо остаётся год по контракту с «Лейкерс», по которому он может заработать $ 2,7 млн. Но при этом у Рондо активирована опция игрока, так что, скорее всего, он ею воспользуется, пишет Бэгли на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что в минувшем сезоне Рондо вместе с «Лейкерс» стал чемпионом лиги.