Джеймс Харден хочет перейти в «Бруклин» и уже провёл переговоры с Кевином Дюрантом

Защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену интересен вариант обмена в «Бруклин Нетс», где он может объединиться с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом, сообщает ESPN.
Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул. Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант и Харден уже обсуждали возможность объединения в «Нетс». Ранее Харден и Дюрант вместе играли в «Оклахома-Сити Тандер».
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