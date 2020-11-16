«Оклахома» сбросит балластный контракт «Лейкерс» сразу же после обмена
Атакующий защитник Дэнни Грин не будет выступать за «Оклахома-Сити Тандер» после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Брэндон Робинсон.
«Тандер» намерены обменять Грина с его контрактом на $ 15 млн ещё раз после официального закрытия сделки с участием разыгрывающего Денниса Шрёдера, поэтому чемпион НБА 2020 года начнёт регулярный чемпионат в другой команде.
Напомним, ранее «Лейкерс» и «Оклахома-Сити» согласовали обмен, по условиям которого клуб из Лос-Анджелеса получит Денниса Шрёдера, а в «Тандер» отправятся Дэнни Грин и 28-й пик драфта НБА 2020 года. Переход Шрёдера в «Лейкерс» означает вероятный уход из команды опытного разыгрывающего Рэджона Рондо, за которого уже ведут борьбу несколько клубов лиги.
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