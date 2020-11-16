Французы НБА с дорогими контрактами приняли решение, где играть в следующем сезоне

Игроки сборной Франции Эван Фурнье и Николя Батюм приняли решение по контрактам на следующий сезон, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Форвард «Орландо Мэджик» Фурнье воспользуется опцией игрока в контракте и продлит соглашение с командой на сезон-2020/2021, за который получит $ 17 млн. Эван выступает за клуб из Флориды с 2014 года. В сезоне-2019/2020 он набирал в среднем 18,5 очка, 2,6 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата за игру.



Форвард «Шарлотт Хорнетс» Батюм решил активировать опцию игрока, по условиям которой получит $ 27,13 млн в сезоне-2020/2021. Николя выступает за франшизу «Хорнетс» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл 22 матча, набирая в среднем 3,6 очка, 4,5 подбора и 3,0 передачи.