Теннисист Ник Кирьос намекнул на новый клуб Янниса Адетокунбо

Теннист Ник Кирьос заявил, что двукратный MVP НБА форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо с воодушевлением воспринимает вариант продолжения карьеры в «Майами Хит».
«Я задал Яннису кучу вопросов. Я сразу же спросил его, собирается ли он перейти в „Майами“. На его лице появилась широкая улыбка. Может, этот переход назревает», — приводит слова Кирьоса Essentially Sports.
Напомним, основной трансферной целью «Майами» является подписание форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. Кроме того, не исключено, что «Хит» попытаются выменять звезду НБА уже в это межсезонье.
В прошедшем сезоне «Майами» остановился в шаге от титула. Подопечные Эрика Споэльстры закончили регулярный чемпионат пятыми на Востоке, но в плей-офф обыграли команды с более высоким посевом и смогли дойти до финала, где уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.
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