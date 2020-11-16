Томас и Харт отреагировали на возможное объединение Хардена и Дюранта в «Бруклине»

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал возможное объединение Джеймса Хардена с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в «Бруклин Нетс».
«Союз Хардена с Дюрантом и Ирвингом будет действительно особенным», – написал Томас на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, Айзея признался, что внимательно будет следить за «Бруклином» в следующем сезоне: «Думаю, «Нетс» будет не просто интересной командой, они способны показывать красивую игру в каждом матче».
Также своими мыслями о возможном переходе Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин» поделился защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт.
«Думал, что 2020-й уже позади, но если Джеймс перейдёт в «Бруклин», увидимся в 2022-м, потому что 2021-й будет их годом», – написал Харт в своём «твиттере».
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