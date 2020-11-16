Айзея Томас привёл убедительные аргументы своего преимущества над Майклом Джорданом

Легендарный разыгрывающий «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан не мог оказать ему достойное сопротивление до начала 1990-х.



Томас отреагировал на своей странице в «Твиттере» на статистику его матчей в НБА против Джордана и «Чикаго» с 1985 по 1990 год, приведённую вместе с его недавней цитатой.



«Я доминировал в личном противостоянии с Джорданом. Если посмотреть на показатель моих матчей с ним и его командой до 1991 года, когда я получил, по сути, оборвавшую мою карьеру травму кисти, то там не было никакой борьбы», – заявил ранее Томас.

«Пусть об этом будет известно. Никакого хейта, просто факты», – написал Томас на своей странице в «Твиттере», сделав репост персональной статистики в играх против Джордана: 21,1 очка, 4,0 подбора, 9,4 передачи, 1,9 перехвата, 45% точности с игры, 43,2% из-за дуги, результат личных встреч 20-10 (68% побед), 3-0 в сериях плей-офф.