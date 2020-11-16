Некоторые игроки «Бруклина» против перехода Джеймса Хардена в команду

Ряд игроков «Бруклин Нетс» не хочет, чтобы клуб обменивал Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер Ян Бегли.

«Этот возможный обмен не вызвал всеобщего одобрения в составе «Нетс». Представители Хардена связались с некоторыми игроками «Бруклина», чтобы обсудить возможность присоединения постоянного участника Матча звёзд к команде. Некоторые игроки поддержали идею перехода Хардена в «Бруклин», но не все», – написал Бегли в своей колонке на SNY, не называя имён тех, кто выступает против этого обмена.

Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул. Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони.