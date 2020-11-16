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Гомельский — о ситуации в ЦСКА: мне кажется, что тренер переборщил, если ему ответил игрок

Гомельский — о ситуации в ЦСКА: мне кажется, что тренер переборщил, если ему ответил игрок
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что не завидует президенту ЦСКА Андрею Ватутину, которому предстоит разрешить конфликт между лидерами «армейцев» Майком Джеймсом и главным тренером Димитрисом Итудисом.

«Я обычно занимаю сторону тренера. В конфликте внутри команды всегда неправы обе стороны. А вот в конфликте тренер — игрок не всегда. И тут мы не знаем, какое замечание сделал Итудис, в какой форме, каким тоном. Получать замечание тренера при своих товарищах по команде очень обидно. Знаю по себе. А вот тот факт, что игрок тренеру ответил, как мне кажется, говорит о том, что тренер переборщил.

Тренер обязан досконально знать психологию каждого игрока своей команды, учитывать этот фактор, прибегать к индивидуальным методам воспитания. Так что я не завидую Ватутину, которому теперь предстоит решать проблему, разрешать конфликт.

Мне не интересно, в чём суть конфликта. Для меня гораздо важнее целесообразность в построении отношений тренер — игрок, умение тренера любой конфликт обратить на пользу команде. А проявление упрямства и непомерных амбиций в любом деле, в любой работе считаю нецелесообразным поведением», — написал Гомельский на своём сайте.

Источник: ЦСКА рассматривает возможность расторжения контракта с Майком Джеймсом
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