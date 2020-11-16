Гомельский — о ситуации в ЦСКА: мне кажется, что тренер переборщил, если ему ответил игрок

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что не завидует президенту ЦСКА Андрею Ватутину, которому предстоит разрешить конфликт между лидерами «армейцев» Майком Джеймсом и главным тренером Димитрисом Итудисом.
«Я обычно занимаю сторону тренера. В конфликте внутри команды всегда неправы обе стороны. А вот в конфликте тренер — игрок не всегда. И тут мы не знаем, какое замечание сделал Итудис, в какой форме, каким тоном. Получать замечание тренера при своих товарищах по команде очень обидно. Знаю по себе. А вот тот факт, что игрок тренеру ответил, как мне кажется, говорит о том, что тренер переборщил.
Тренер обязан досконально знать психологию каждого игрока своей команды, учитывать этот фактор, прибегать к индивидуальным методам воспитания. Так что я не завидую Ватутину, которому теперь предстоит решать проблему, разрешать конфликт.
Мне не интересно, в чём суть конфликта. Для меня гораздо важнее целесообразность в построении отношений тренер — игрок, умение тренера любой конфликт обратить на пользу команде. А проявление упрямства и непомерных амбиций в любом деле, в любой работе считаю нецелесообразным поведением», — написал Гомельский на своём сайте.
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