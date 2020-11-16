Игрок «Бильбао»: Руди Фернандес и Серхио Льюль отняли у меня 20 лет жизни

Сербский центровой Горан Хускич, который на правах аренды из «Сан-Пабло Бургос») выступает в данный момент в «Бильбао», прокомментировал поражение «Црвены Звезды» в домашнем матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридский «Реалом» — 67:73 (26:21, 16:15, 11:23, 14:14).
Хускич отметил долговечность легенд мадридского клуба 35-летнего атакующего защитника Руди Фернандеса и 33-летнего разыгрывающего Серхио Льюля, который выступают в Евролиге и сборной Испании уже более десятилетия.
«Это пишет поклонник «Црвены Звезды». Когда карьера Руди Фернандеса и Серхио Льюля закончится, я собираюсь открыть шампанское. Эти ребята отняли 20 лет моей жизни как на уровне клуба, так и на уровне сборной», — написал Хускич на своей странице в «Твиттере».
В матче «Црвена Звезда» — «Реал» лучшими по статистике у хозяев стали Джордан Лойд (22 очка) и Кори Уолден (16 очков). В составе «Реала» двузначную результативность покорили Трэй Томпкинс (14 очков) и Энтони Рэндольф.
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