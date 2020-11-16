Назван возможный пакет обмена Джеймса Хардена в «Бруклин»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден всерьёз рассматривает вариант перехода в «Бруклин Нетс», сообщает Parlons Basket.

Хардену интересен вариант объединения в одной команде с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом. Джеймс уже провёл переговоры с Кевином по этому вопросу и обсудил потенциальное распределение ролей в команде. Для осуществления сделки «Нетс», скорее всего, понадобится привлечение третьей команды, поскольку клубу трудно сопоставить зарплату Хардена в размере более $ 40 млн за год без включения в сделку суперзвёзд Ирвинга и Дюранта на дорогих контрактах. «Орландо Мэджик» называется одним из возможных партнёров. Клуб из Флориды хочет обменять форварда Аарона Гордона. Инструмент NBA Trade Machine от ESPN делает возможным следующий обмен, который соответствует финансовым правилам НБА.



«Нетс» получают: Джеймс Харден, Эрик Гордон, Пи Джей Такер.

«Рокетс» получают: Карис Леверт, Торин Принс, Джарретт Аллен, Николас Клэкстон, Аарон Гордон, Маркелл Фульц.

«Мэджик» получают: Спенсер Динуидди, Гаррет Темпл, Родион Куруц, Джанан Муса.