Проведён первый обмен межсезонья НБА

«Детройт Пистонс» обменяли защитника Брюса Брауна в «Бруклин Нетс» на разыгрывающего Джанана Мусу и пик второго раунда драфта НБА 2021 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Эта сделка стала первой в межсезонье НБА после снятия моратория на обмены.



Ранее сообщалось, что «Детройт» заинтересован в приобретении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы. Действующий контракт Кузмы с калифорнийской командой истекает в 2021 году, однако «Лейкерс» готовы рассмотреть предложения об обмене игрока. Сообщается, что «Лейкерс» могут быть заинтересованы в возможном обмене Кузмы на разыгрывающего Деррика Роуза. Клуб из Лос-Анджелеса ищет игрока на эту позицию после информации о намерении Рэджона Рондо получить высокую зарплату на рынке свободных агентов.