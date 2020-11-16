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«Хьюстон» определил план на случай ухода Джеймса Хардена

«Хьюстон» определил план на случай ухода Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Хьюстон Рокетс» планирует найти другую суперзвезду, если Джеймс Харден покинет команду. Об этом сообщил источник, близкий к команде.

«У „Хьюстона“ нет никакого желания рушить всё, перестраиваться, получать драфт-пики и работать на перспективу, начиная с нуля. Они будут больше похожи на „Рокетс“ Дэрила Мори, стремящихся побеждать здесь и сейчас, чем на парней Сэма Хинки, которые доверяют процессу», — цитирует источник внутри команды Parlons Basket.

Сообщается, что в случае ухода Джеймса Хардена команда попытается заменить его другой суперзвездой, способной вести франшизу за собой.

Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул. Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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