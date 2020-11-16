Контракт Энтони Дэвиса определит ситуация с Леброном Джеймсом

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис официально отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2020/2021 стоимостью $ 28,7 млн и станет неограниченно свободным агентом.
Как сообщает ESPN, на переговоры по новому соглашению «озёрников» с Энтони Дэвисом будет влиять ситуация с контрактом Леброна Джеймса. Соглашение Леброна с клубом истекает по окончании сезона-2020/2021. По информации источника, Дэвис может подписать контракт по схеме «1+1» с возможностью продления на сезон-2021/2022 или по схеме «2+1» с возможностью продления на сезон-2022/2023.
Дэвис помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА в первом сезоне. Средние показатели Дэвиса в сезоне-2019/2020 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блокшота в среднем за игру.
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