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«Бруклин» близок к переманиванию ещё одной бывшей звезды «Оклахомы», кроме Джеймса Хардена

«Бруклин» близок к переманиванию ещё одной бывшей звезды «Оклахомы», кроме Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард Серж Ибака и «Бруклин Нетс» проявляют серьёзный взаимный интерес в подписании контракта, сообщает инсайдер Брэндон Робинсон.

Ибака провёл сезон-2019/2020 в «Торонто Рэпторс», где получал $ 23,3 млн. «Нетс» могут предложить чемпиону НБА 2019 года в составе «Торонто» только исключение на $ 5,7 млн, но баскетболист готов пойти на урезание зарплаты ради выступления в составе контендера НБА.

Ранее сообщалось, что к переходу в «Бруклин» Ибаку склоняет его бывший одноклубник по «Оклахома-Сити Тандер» Кевин Дюрант. Кроме того Дюрант провёл переговоры с ещё одним бывшим товарищем по команде «Тандер», ныне защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом, который после этого выставил клубу запрос на обмен и выразил желание присоединиться к «Нетс».

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