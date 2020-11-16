Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Рэй Аллен предупредил Джеймса Хардена о последствиях перехода в «Бруклин»

Рэй Аллен предупредил Джеймса Хардена о последствиях перехода в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен поделился мнением о возможном переходе защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».

«Если посмотреть на Кайри Ирвинга, Хардена и Кевина Дюранта, то становится понятно, что всё будет чрезвычайно сложно. Не думаю, что они поладят. С личной точки зрения всё может быть ровно, но на площадке могут возникнуть проблемы, которые в итоге повлияют на их отношения», — приводит слова Рэя Аллена Essentially Sports.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020