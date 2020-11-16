Рэй Аллен предупредил Джеймса Хардена о последствиях перехода в «Бруклин»

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен поделился мнением о возможном переходе защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».
«Если посмотреть на Кайри Ирвинга, Хардена и Кевина Дюранта, то становится понятно, что всё будет чрезвычайно сложно. Не думаю, что они поладят. С личной точки зрения всё может быть ровно, но на площадке могут возникнуть проблемы, которые в итоге повлияют на их отношения», — приводит слова Рэя Аллена Essentially Sports.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.
- 16 ноября 2020
-
20:02
-
19:53
-
19:34
-
18:57
-
18:26
-
17:31
-
17:17
-
17:11
-
17:00
-
16:31
-
16:19
-
15:31
-
14:28
-
13:27
-
12:41
-
12:35
-
11:52
-
10:27
-
09:45
-
09:40
-
09:33
-
09:22
-
09:21
-
09:00
-
08:36
-
08:31
-
08:26
-
08:23
-
00:25
-
00:10
-
00:05
- 15 ноября 2020
-
23:59
-
22:37
-
21:47
-
21:46