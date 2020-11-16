Рэй Аллен предупредил Джеймса Хардена о последствиях перехода в «Бруклин»

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен поделился мнением о возможном переходе защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».



«Если посмотреть на Кайри Ирвинга, Хардена и Кевина Дюранта, то становится понятно, что всё будет чрезвычайно сложно. Не думаю, что они поладят. С личной точки зрения всё может быть ровно, но на площадке могут возникнуть проблемы, которые в итоге повлияют на их отношения», — приводит слова Рэя Аллена Essentially Sports.



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается продвинуть вариант с обменом в этот клуб. Харден начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.